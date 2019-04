Le 20 avril, le portail turc Bosphorus Observer, qui suit le trafic dans le détroit du Bosphore, a fait état de l’entrée en mer Noire du navire britannique HMS Echo (H87).

À l’heure actuelle, il a mis le cap vers le nord.

«Le HMS Echo, basé à Devonport et équipé de canons de 20 mm et de 7,62 mm, a transité par le Bosphore et est entré en mer Noire à 18H15. Il peut y rester pendant 21 jours en vertu du traité de Montreux», a annoncé le site.

Freedom of Navigation in the Black Sea: Built by Appledore Shipbuilders in Bideford, Devonport based Echo class @HMS_Echo is armed with 20mm, Mk44 7.62mm guns. H87 transited Bosphorus & entered BlackSea at 18:15Z. She can remain there for 21 days according to Montreux Treaty. pic.twitter.com/gGrgJq9K3Z

— Yörük Işık (@YorukIsik) April 20, 2019