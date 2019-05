La mise en place des paiements en monnaies nationales au sein des BRICS est un objectif prioritaire bien qu’il ne soit pas atteint dès demain, estime le chef de la section des BRICS au ministère russe des Affaires étrangères Mikhaïl Kalouguine.

«Ceci [les paiements en monnaies nationales, ndlr] est une question très importante. Les dirigeants des cinq pays l’abordent régulièrement au cours des sommets. Nos banques centrales étudient la possibilité de tels paiements, des mécanismes. Il va de soi qu’au début il sera question d’un format bilatéral, entre la Russie et l’Inde par exemple. Il faut du temps pour que le dialogue soit à cinq… C’est un objectif prioritaire mais je tiens à répéter qu’il faut l’aborder graduellement, en avançant pas à pas», a-t-il révélé en marge de la conférence Doing Business with BRICS à Washington.

Mikhaïl Kalouguine a indiqué que les paiements en monnaies nationales étaient un bon instrument, mais qu’il fallait des années pour passer des paroles aux actes.«Nous allons nous diriger pas à pas vers cet objectif. Des consultations sont en cours. Mais personne ne veut créer des mécanismes déclaratifs artificiels qui ne fonctionnent pas. Je n’exclus pas que dans cinq ou dix ans les paiements en monnaies nationales puissent augmenter, même substantiellement, dans les échanges entre les pays des BRICS», a-t-il souligné.