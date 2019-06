Moscou et Pékin se félicitent du niveau inouï de leur coopération, relate CNN ajoutant que les deux capitales pourraient être prêtes à combattre côte à côte l’influence américaine dans le monde.

Alors que le Pentagone a clairement accusé la Russie d’être responsable de la collision évitée de justesse entre deux navires de guerre dans le Pacifique vendredi, CNN signale que ce nouvel incident dans le cadre de la confrontation militaire tendue entre les deux pays s’est déroulé dans l’arrière-cour de la Chine. Un incident qui laisse craindre une recrudescence de la coopération entre Moscou et Pékin pour défier la position des États-Unis en tant que puissance mondiale dominante, souligne le média.

«La Russie et la Chine cherchent à étendre leur portée d’action mondiale en contestant la domination militaire américaine dans les airs et en mer. Mais alors que les deux pays ont commencé à devenir plus audacieux, des preuves suggèrent qu’ils l’ont fait de manière indépendante. En tant que rivaux proches face aux États-Unis, la Russie et la Chine sont souvent unanimes sur nombre de leurs vues géopolitiques, mais l’incident de vendredi est inhabituel en raison de l’endroit où il s’est déroulé», signale CNN.

Bien que les États-Unis et la Russie aient présenté des versions différentes de l’incident de vendredi, poursuit le média, tout indique que le rapprochement des navires a eu lieu non loin du littoral chinois et deux jours seulement après la rencontre au Kremlin entre Xi Jinping et Vladimir Poutine alors que Moscou et Pékin se félicitaient de leur niveau de coopération, le «meilleur de toute l’Histoire».

«La sensation qu’ils coopèrent avec les Chinois se fait sentir. Ils étudient ce qu’ils peuvent faire de concert avec les Chinois pour défier les États-Unis. Et si cela signifie aider les Chinois à se faire une place dans le Pacifique, ils le feront», a déclaré Cedric Leighton, analyste militaire de CNN à la retraite.

«De même, ils s’attendent à ce que les Chinois les aident dans d’autres régions, peut-être en Asie centrale. C’est là que nous pouvons voir d’autres points chauds entre les États-Unis, d’un côté, et la Russie et la Chine de l’autre», a-t-il complété.

En plus d’affirmer que les relations entre la Russie et la Chine ont atteint un «niveau sans précédent», M.Poutine a noté que les deux pays avaient des points de vue partagés sur de nombreuses questions et défis géopolitiques, y compris sur le Venezuela, le conflit en Syrie et les tensions dans la péninsule coréenne.

M.Xi a rappelé que le Président russe est «un ami» et a réitéré le point de vue de M.Poutine, affirmant que «notre coopération est basée sur la confiance mutuelle».

Depuis 2013, les deux dirigeants se sont rencontrés près de 30 fois, a constaté CNN en se référant aux médias d’État chinois. La Chine et la Russie entretiennent des liens étroits en matière de commerce, de plus les deux parties ont récemment indiqué qu’elles étaient peut-être disposées à travailler ensemble pour atteindre un autre objectif stratégique commun, à savoir lutter contre l’influence des États-Unis.CNN estime que des indices montrent que Moscou est déterminée à accroître son influence à l’échelle mondiale ce qui ne fera probablement que renforcer les tensions avec les États-Unis.

Dans le cadre de cet effort, la Russie a renforcé sa présence dans la région du Pacifique, sur fond de tensions croissantes en mer de Chine méridionale, une région particulièrement importante pour la Chine.

Pékin revendique presque sa totalité, soit une superficie de 1,3 million demilles carrés, comme territoire souverain et fait valoir sa position de manière agressive. Xi Jinping a même déclaré que la Chine n’abandonnera jamais «un pouce de territoire».

CNN signale cependant que la Chine n’est qu’un des nombreux pays qui revendiquent des régions de la mer de Chine méridionale, aux côtés des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie et du Brunei ajoutant que les responsables militaires américains ont juré de continuer à imposer une zone indo-pacifique libre et ouverte.