Plusieurs milliers de Syriens sont venus assister à l’inauguration d’un pont sur l’Euphrate à Deir ez-Zor (est de la Syrie), construit par les militaires syriens avec l’assistance des forces armées russes.

Ce pont flottant a été érigé en un mois. Il est composé de pontons qui peuvent être soulevés ou abaissés en fonction du niveau de l’eau. Pour qu’il ne soit pas emporté par le courant qui atteint 5 m/s, il est attaché à la berge par des câbles en acier et est doté d’un système d’haubans.

Le conseiller des forces armées russes en Syrie, Ivan Poltev, a signalé que l’importance du pont n’était pas à sous-estimer.

«Le pont permettra d’établir une liaison normale entre le centre du pays et ses gouvernorats orientaux, d’améliorer la situation humanitaire et de contribuer au développement industriel de la région d’outre-Euphrate. En outre, il permettra au militaires syriens de transférer plus rapidement des forces vers l’est pour combattre les unités militaires disparates qui y restent», a signalé Ivan Poltev.