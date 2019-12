Le secrétaire américain à la Défense Mark Esper a publié sur son compte Twitter le premier test d’un missile balistique non nucléaire de portée moyenne, un type d’armes auparavant interdit par le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI).

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) December 12, 2019