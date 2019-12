——————————————————————————————————————–

Le président américain Donald Trump a convenu de la première phase d’un accord commercial avec la Chine, rapporte Bloomberg citant des sources informées.

« Le président Donald Trump a signé le soi-disant accord commercial avec la Chine, empêchant l’introduction d’une nouvelle vague de droits américains sur les biens de consommation du pays asiatique totalisant environ 160 milliards de dollars le 15 décembre », écrit l’agence.

Comme l’a rapporté le Wall Street Journal en référence à des sources informées, la partie américaine a proposé que Pékin réduise de moitié ses droits sur les produits d’exportation chinois d’environ 360 milliards de dollars par an, et annule également une nouvelle série de droits, qui devrait entrer en vigueur le 15 décembre.

Trump a déclaré jeudi que Washington et Pékin s’approchaient d’un accord commercial.

« Nous sommes très proches d’un gros problème avec la Chine. Ils le veulent, et nous aussi! », A écrit Trump sur son compte Twitter.

Une proposition des États-Unis visant à réduire les droits de douane sur les produits chinois a été faite au cours des cinq derniers jours dans le cadre des négociations commerciales en cours, selon des sources. Selon eux, et en réponse, les États-Unis demandent à la Chine de prendre des engagements clairs pour l’achat de gros volumes de produits agricoles et d’autres biens américains, ainsi que des engagements de protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises américaines et d’élargir l’accès au marché des services financiers de la Chine.

On estime que le non-respect par la Chine de ses obligations dans le cadre de la première phase d’un accord potentiel entraînera une augmentation des droits aux niveaux antérieurs, selon des sources.

Les équipes de négociation des États-Unis et de la Chine ont tenu plusieurs cycles de négociations commerciales depuis octobre, et les deux parties ont confirmé à plusieurs reprises qu’elles comptaient sur un accord.

