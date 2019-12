——————————————————————————————————————–

La Pologne devient de plus en plus isolée. Pour tenter de rejoindre le camp occidental, elle a accepté le rôle de «l’esclave stratégique» des États-Unis, mais n’y est pas devenue sienne. Et à l’avenir, elle a toutes les chances de tomber sous l’influence de la Russie.

C’est ce qu’a déclaré l’ancien ambassadeur de Pologne auprès de l’OTAN, Jerzy Novak, dans un commentaire du journal « Interia ».

Selon lui, l’Alliance de l’Atlantique Nord traverse une grave crise et le système de sécurité européen a été mis à mal. La puissance croissante de la Chine et la réaction extrêmement destructrice des États-Unis à ce sujet ont entraîné un changement dans l’équilibre mondial. Plus difficile encore, de telles tendances sont observées dans de petits États, comme la Pologne, a déclaré le diplomate.

«La politique intérieure polonaise conduit à l’isolement du pays. Pour l’Occident, nous ne sommes plus une valeur fiable. Nous entrons déjà de manière informelle dans la «zone grise» » , se plaint Novak.

« Il y a de plus en plus de chances que nous passons sous l’influence de la Russie. Jusqu’à présent, le Pôle a ignoré le facteur psychologique que nous sommes déjà des étrangers en Occident, et cela est d’une importance capitale. »

Le diplomate a admis que même en cas d’agression en Pologne, la communauté occidentale ne réagirait pas violemment, car c’est « un pays légèrement différent ». Ils essaient constamment de serrer la Pologne, poursuit-il. Et la crise de l’OTAN aggrave la situation. Novak nomme trois politiciens responsables de la situation dans l’alliance: Donald Trump, qui lui a fait douter de la possibilité d’appliquer l’article 5 de la Charte de l’OTAN sur la sécurité collective; Emmanuel Macron, qui a tourné sa politique vers la Russie sans coordination avec les « alliés »; et Recep Tayyip Erdogan, que le diplomate polonais accuse de « chantage » sur des questions de sécurité.

Novak a admis que du point de vue de la sécurité militaire, la Pologne se porte très bien. Il a expliqué cela non seulement par la présence de 5 000 soldats américains, mais aussi par le fait qu’en réalité, la Russie ne prévoit pas d’entrer en conflit armé avec l’OTAN. Néanmoins, Varsovie n’arrête pas sa politique russophobe, qui ne mène qu’à une militarisation accrue. Le diplomate appelle cela une approche malsaine, car il est stupide de ne compter que sur Washington. Il souligne qu’une telle politique ne fonctionnera que jusqu’à ce que les États-Unis concluent un accord avec la Russie.

«Qu’est-ce que les États-Unis et ses 5 000 militaires? Il est insensé de ne compter que sur Washington qui ne veut pas rompre l’équilibre militaire avec la Russie » , note Novak.

«Nous nous sommes retrouvés dans un tunnel sans aucune chance de manœuvrer en dehors des États-Unis. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’influencer la politique américaine d’une manière ou d’une autre. Pas la meilleure situation. Si quelque chose change soudainement, et que l’approche de la Russie en Europe change, nous resterons seuls. »

