Une concentration exceptionnelle de pétroliers au large de la Californie (Vidéo)

Quelques jours après le plongeon historique du prix du pétrole américain (WTI) qui a perdu 300% de sa valeur avant de repartir à la hausse, plusieurs dizaines de pétroliers ont été aperçus au large des côtes californiennes. L’arrivée de nouveaux navires a été signalée le 23 avril par la Garde côtière des États-Unis (US Coast Guard).

The #USCG is closely monitoring the increased presence of tanker vessels anchored off the coast of Southern California. pic.twitter.com/i6HuX6wxgn

