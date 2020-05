La solidarité sino-africaine en action sur fond de lutte contre la pandémie

Pendant des décennies, l’amitié sino-africaine a surmonté toutes les vicissitudes à chaque moment critique.

Alors que les deux partenaires s’attaquent conjointement à la ravageuse pandémie de nouveau coronavirus, leurs liens, empreints de sincérité, de résultats concrets, d’amitié et de bonne foi, ont pleinement démontré la véritable valeur qu’on retrouve derrière la vision chinoise de forger une communauté de destin partagé pour l’humanité.

Depuis le début de la pandémie, les pays africains ont offert leur soutien à la lutte menée par la Chine contre ce fléau. En retour, alors que le virus se propageait en Afrique, la Chine est venue à l’aide en fournissant diverses formes de soutien et d’assistance à ses frères africains.

Un hôpital de campagne a ainsi été remis mardi par la Chine au gouvernement nigérian pour l’aider à renforcer sa réponse à l’épidémie.

La Chine a aussi envoyé des experts médicaux dans les cinq sous-régions du continent. Lundi, un groupe de 12 experts chinois est arrivé au Zimbabwe avec des fournitures médicales, dont des respirateurs artificiels, des kits de test, des masques et des combinaisons de protection.

En outre, les experts chinois ont tenu près de 30 visioconférences avec leurs homologues africains, tandis que leurs équipes ont animé près de 400 sessions de formation sur le continent, avec plus de 20.000 personnes formées.

De la lutte contre la propagation du virus à l’accélération de la recherche et développement (R&D) des vaccins en passant par la prévention et le contrôle aux frontières, la gestion communautaire, les traitements cliniques et la protection personnelle, la Chine a partagé son expérience avec l’Afrique, en particulier avec des communautés durement touchées par l’épidémie.

De tels actes de bonté et de solidarité ont suscité de nombreux éloges. Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a ainsi estimé le mois dernier que les deux parties étaient à la fois des amis et des compagnons d’armes, dont le destin est étroitement lié.

Au-delà de l’Afrique, la Chine s’est efforcée de renforcer la coopération internationale contre le nouveau coronavirus pour s’acquitter de ses responsabilités en tant que grande puissance.

A ce jour, Beijing a fourni du matériel médical à plus de 150 pays et organisations internationales, tandis que des entreprises chinoises ont également fait don de telles fournitures à plus de 100 pays et organisations internationales.

Le virus ne connaît pas de frontière, mais, heureusement, la coopération non plus.

En ces moments critiques, les pays devraient s’unir pour substituer la solidarité à leurs différences et la raison aux préjugés. Cela favoriserait une plus grande synergie pour lutter contre le virus.