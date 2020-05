La Russie appelle à une rencontre entre responsables américains et palestiniens à Genève

La Russie a appelé mercredi à une réunion entre des responsables américains et palestiniens dans les prochaines semaines à Genève, a rapporté la chaîne 13.

L’objectif de cette rencontre est de rétablir les liens entre l’Autorité palestinienne et Washington, d’entendre des propositions d’amendements de la part des Palestiniens concernant le plan de paix pour le Proche-Orient de Donald Trump, et d’empêcher une escalade de violences dans la région selon des diplomates occidentaux, cités par la chaîne.

Selon cette source, les Nations Unies et l’Union européenne soutiennent l’initiative russe et y voient l’opportunité de lancer un nouveau processus diplomatique qui éviterait une annexion israélienne de pans de la Cisjordanie.

Mardi, le président palestinien Mahmoud Abbas a renouvelé ses menaces de mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, qui projette d’annexer des pans de la Cisjordanie, conformément au plan de paix américain.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a dit mercredi déplorer cette menace, tandis que plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne et l’Italie ont pour leur part annoncé préparer une « action commune » pour tenter de relancer des « négociations » entre Israël et les Palestiniens, et n’excluent pas une « riposte » en cas d’annexion de certains territoires en Cisjordanie, selon le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.