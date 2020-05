Le défilé de la Victoire aura finalement lieu le 24 juin à Moscou

Le Défilé de la victoire 2020, qui n’a pas eu lieu le 9 mai à cause de la pandémie de Covid-19, se déroulera à Moscou le 24 juin, a annoncé Vladimir Poutine lors d’une visioconférence avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

«Nous l’organiserons le 24 juin, le jour où le défilé légendaire des vainqueurs a eu lieu en 1945, lorsque la place Rouge a vu défiler ceux qui avaient combattu près de Moscou, défendu Léningrad, livré bataille près de Stalingrad, libéré l’Europe et pris d’assaut Berlin», a indiqué le chef de l’État.

Le Président a chargé le ministre Choïgou d’entamer les préparatifs pour ce défilé qui marquera le 75e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie.

«Je vous ordonne de prendre les mesures de sécurité les plus strictes lors des préparatifs et durant le défilé. Il faut réduire voire éliminer les risques pour tous ses participants», a déclaré M.Poutine.

La marche du Régiment immortel, également annulée le 9 mai, aura lieu après un défilé naval qui se tiendra le 26 juillet, le jour de la Marine.

Selon M.Poutine, il faut attendre davantage en ce qui concerne la marche du Régiment immortel puisqu’il est impossible de garantir la distanciation sociale pendant cette manifestation populaire. La marche pourrait même être repoussée s’il existe encore des risques liés à la propagation du coronavirus.

«Nous allons examiner attentivement l’évolution de la situation, évaluer les risques possibles dans les prochains mois. Et, bien sûr, si les experts estiment qu’il ne sera pas possible de garantir la sécurité, nous déciderons de remettre à plus tard la marche du Régiment immortel», a indiqué M.Poutine.