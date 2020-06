Catholiques et Juifs de New York poursuivent le maire de la ville pour violation de leurs droits pendant la pandémie

Une plainte a été déposée contre le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, et le maire de la ville, Bill de Blasio, pour violations présumées des droits religieux constitutionnels des New-Yorkais pendant la pandémie de coronavirus, a rapporté vendredi le National Review.

Les prêtres catholiques Steven Soos et Nicholas Stamos et les fidèles juifs ultra-orthodoxes Elchanan Perr, Daniel Schonborn et Mayer Mayerfeld ont déposé une plainte dans le district nord de New York, selon la publication.

D’après la plainte, certaines restrictions prises par les autorités pour endiguer la propagation de l’épidémie auraient violé les droits des personnes pratiquantes garantis par le premier amendement de la Constitution.

La plainte allègue notamment que des fidèles ont été la cible de menaces de poursuites pénales et de 1.000 dollars d’amende pour violation des mesures interdisant les rassemblements, alors que des manifestations généralisées avaient lieu dans tout l’État après la mort de George Floyd le 25 mai.

« Les mesures liées au Covid-19 prétendent être neutres, mais elles n’interdisent pas les activités laïques mettant en danger l’intérêt de l’État dans le domaine de la santé publique, de la même manière qu’elles proscrivent les activités religieuses », a déclaré l’avocat des plaignants, Christopher Ferrara.