Des documents secrets révèlent les plans de la Turquie d’envahir la Grèce et l’Arménie

Selon une présentation Power Point préparée par l’état-major pour un examen de la planification interne, le plan turc d’envahir la Grèce existe depuis au moins le 13 juin 2014 sous le nom de code « TSK Çakabey Harekât Planlama Direktifi », en l’honneur de Chaka Bey, un Seljuk Turk qui a envahi et pris le contrôle de Lesbos, Samos, Chios et Rhodes, avant que l’empire byzantin ne reprenne rapidement les îles avec le général Constantine Dalassenos détruisant complètement la marine seldjoukide.

Nordic Monitor dit que les documents ont été découverts dans un dossier judiciaire dans la capitale turque où le procureur enquêteur Serdar Coşkun, un fidèle du président turc Recep Tayyip Erdogan, semble avoir oublié de retirer les documents classifiés avant de les soumettre au tribunal. Ils ont été récupérés au quartier général de l’état-major lors d’une enquête sur le coup d’État manqué le 15 juillet 2016.

Une diapositive du document secret énumère les plans offensifs militaires de la Turquie contre la Grèce et l’Arménie avec les dates correspondantes indiquant quand ils ont été élaborés.

Il a été constaté que les documents, y compris le plan d’invasion de la Grèce, avaient été échangés entre les principaux commandants de l’état-major, car ils utilisent un système de communication électronique sécurisé. Serdar Coşkun a ordonné aux militaires de transmettre des copies de tous les messages électroniques des deux mois précédents, y compris ceux chiffrés, le 1er août 2016.

Le document ne contient pas d’éléments sur les détails du plan autres que son nom et sa date de mise à jour. Les détails de l’invasion doivent avoir été marqués « top secret » et en tant que tels ne peuvent pas être partagés via le système intranet exécuté sur les serveurs d’échange de courrier électronique de l’armée turque.

Les documents confirment ce que le site Nordic Monitor avait précédemment rapporté concernant l’Arménie . Une opération portant le nom de code « Altay », qui était le nom attribué à l’action militaire contre l’Arménie dans un autre document, a également été incorporée au dossier par le procureur Serdar Coşkun. Le même nom d’opération a également été répertorié dans la présentation Power Point.

Nordic Monitor est un site Web d’actualités et un site de suivi géré par le Nordic Research and Monitoring Network, basé à Stockholm . Il couvre les mouvements extrémistes religieux, idéologiques et ethniques et les groupes radicaux, avec un accent particulier sur la Turquie.

