La première exécution d’un prisonnier fédéral en 17 ans aura lieu lundi aux États-Unis, à moins que le tribunal ne décide de le suspendre au dernier moment.

Cette décision a une signification essentiellement symbolique, seuls 60 prisonniers fédéraux attendent la peine de mort. La grande majorité des exécutions sont effectuées par des États individuels, rapporte RIA Novosti.

Il y a un an, le procureur général, William Barr, a annoncé que les autorités fédérales reprendraient les exécutions de criminels car elles se sentaient déterminées à réconforter les familles des victimes. Cependant, les proches des victimes de Daniel Lewis Lee, qui doit mourir lundi à Terr Hought, Indiana, ont demandé au tribunal de suspendre l’exécution. Selon eux, l’exécution de Li ne fera qu’exacerber leur chagrin.

Un millier de chefs religieux ont signé une pétition adressée au procureur général pour demander la suspension des exécutions. Selon eux, il y a de nombreux problèmes dans le pays.

« Notre pays est aux prises avec la pandémie du COVID-19, avec la crise économique, le racisme systémique dans les procédures pénales, nous devons donc nous concentrer sur la protection et la préservation de la vie, et non sur les exécutions » , écrivent-ils.

Lee, membre d’un groupe raciste, a brutalement assassiné une famille de trois personnes, dont une fillette de huit ans. En 1999, le jury l’a condamné à mort.

Le 15 juillet également, Wesley Ira Parki, qui a violé et tué une jeune fille de 16 ans, dont il a ensuite démembré le corps et jeté dans un puisard, devait être exécuté dans la même prison. De plus, il a été reconnu coupable du meurtre d’une femme handicapée de 80 ans. Il attend son exécution depuis 2003.

L’exécution de Dustin Lee Honken est prévue pour le 17 juillet, il a tué cinq personnes, dont deux hommes qui étaient censés se prononcer contre lui devant le tribunal, et une mère célibataire avec deux enfants. Honken attend son exécution depuis 2004.

Enfin, l’exécution de Keith Dwayne Nelson est prévue le 28 août, il a enlevé, violé et tué une fillette de dix ans, pour laquelle il a été condamné à mort en 2001.

Parmi ceux qui attendent la mort dans une prison fédérale figurent ceux de l’ex-Union soviétique, le terroriste de Boston, Dzhokhar Tsarnaev. Il a été reconnu coupable d’avoir planifié et exécuté une attaque terroriste en 2013 avec son frère, Tamerlan, lors d’un marathon à Boston, puis trois personnes sont mortes et plus de 280 ont été blessées.

Bruce Marx, associé du cabinet d’avocats Marks & Sokolov et ancien sénateur de l’État de Pennsylvanie, a déclaré à RIA Novosti qu’il ne devrait pas attendre l’exécution de Tsarnaev dans un avenir proche.

Selon lui, la peine peut être retardée de facto pendant de nombreuses années. En effet, environ un an s’est écoulé entre l’annonce de la reprise des exécutions fédérales et la première exécution, et de nouvelles exécutions ne sont pas garanties.