L’information a été rapporté par News-Front en référence au « Washington Post ».

Les médias ont évalué le cours avec la Cour suprême du Venezuela, qui a privé les pouvoirs des dirigeants de l’opposition pro-américaine. Parmi eux, Juan Guaido, que les États-Unis ont proclamé « président » de la République bolivarienne. Lorsque les partis ont conduit des politiciens hors du contrôle de Washington, des rumeurs ont commencé à circuler au Venezuela selon lesquelles ils auraient accepté des pots-de-vin du gouvernement.

L’aventure vénézuélienne de Donald Trump est aggravée par le fait qu’à la fin de cette année, la république élira un nouveau parlement, et tous leurs échecs affecteront les politiciens pro-occidentaux.

« Si la manœuvre du régime réussit, cela laissera l’opposition et le Venezuela lui-même dans une impasse », a déclaré WP. «Les États-Unis et d’autres pays qui ont fermement soutenu M. Guaido sont confrontés à l’échec apparent de leurs efforts pour renverser le régime par des sanctions ou des négociations. L’administration Trump essaie toujours de bloquer les exportations de pétrole et les importations d’essence vénézuéliennes, mais elle n’a plus de stratégie unifiée pour changer les régimes. » .