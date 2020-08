L’armée de l’air américaine a décidé d’utiliser l’ancienne base militaire soviétique Campia-Turzii au centre de la Roumanie à ses propres fins.

L’US Air Force a demandé au Congrès un financement pour la reconstruction de la base, selon une publication du Pentagone, rapporte Fondsk.

Il est prévu que, à cet effet, environ 130,5 millions de dollars seront alloués au titre du programme «European Containment Initiative» , et ce sera le plus grand projet de construction depuis le lancement du programme en 2014.

Mais même sans aucune reconstruction, les chasseurs et drones américains sont présents depuis longtemps sur cette base. Cependant, il n’y a actuellement aucun site pour accueillir de gros avions militaires, de sorte que l’US Air Force ne peut pas utiliser pleinement cette base. Après la reconstruction, il n’y aura plus aucune restriction matériel militaire.

«Tout cela suggère que les États-Unis et les alliés de l’Alliance de l’Atlantique Nord envisagent d’étendre leurs activités militaires en Europe de l’Est. Dans son état budgétaire, l’armée de l’air des États-Unis a demandé un certain nombre de rénovations et de modernisations majeures de la base, notamment la modification des équipements de protection pour le débarquement des marchandises militaires, la construction d’un grand nombre de hangars pour avions, de dépôts pétroliers et d’entrepôts pour assurer la logistique interne de la base. L’armée de l’air américaine dépense déjà jusqu’à 40 millions de dollars chaque année pour moderniser la base de Campia-Turziy» , écrit le quotidien chinois People’s Daily.

La publication note que depuis le début du mois de juin, les alliés de l’OTAN mènent constamment des exercices militaires conjoints en Europe de l’Est, et les destroyers américains sont entrés en mer Noire pour la troisième fois depuis le début de cette année. Et bien que le président américain Donald Trump ait annoncé que le nombre de troupes américaines en Allemagne serait considérablement réduit, certaines de ces troupes seront simplement redéployées vers d’autres pays européens. Selon le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, certains pays européens, comme la Pologne, les États baltes et la région de la mer Noire, ont même accru la présence militaire américaine depuis le début de cette année.

Selon le journal, à l’avenir, les États-Unis « accorderont plus d’attention à la création de forces armées frontalières de dissuasion dans le domaine de la défense aérienne et antimissile dans les pays voisins de la Russie, comme la Roumanie, la Pologne et l’Ukraine » .

Cela signifie que le risque d’un «coup de feu involontaire» continuera d’augmenter ces prochaines années.