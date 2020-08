La Russie termine les opérations de sauvetage sur le site de l’explosion à Beyrouth

Les opérations de recherche et de sauvetage du groupe du ministère russe des Urgences sur le site de l’explosion dans le port de Beyrouth s’achèvent, a déclaré le quartier général opérationnel.

« Les travaux de recherche à Beyrouth sont terminés, les travaux de sauvetage se poursuivent » , a indiqué le siège à TASS.

Lire aussi : Redéploiement des troupes américaines près des frontières de la Russie

Selon le ministère russe des Urgences, les autorités libanaises n’espèrent plus retrouver des vivants sous les décombres après l’explosion de Beyrouth.

« Des représentants du ministère libanais de la Défense, en tant que pays hôte, ont officiellement annoncé qu’ils ne s’attendaient plus à trouver des personnes vivantes sous les décombres » , a déclaré un porte-parole du département.

Les secouristes du ministère des Urgences sont arrivés à Beyrouth le 5 août pour porter assistance aux victimes de l’explosion dans le port et participer à une opération de recherche et de sauvetage.

Au stade, des spécialistes russes ont déployé un hôpital mobile, dans lequel les médecins du détachement «Centrospas» du ministère russe des Urgences ont reçu 92 blessés, dont 12 enfants, les 6 et 7 août. Pendant toute la période de travail, les sauveteurs ont trouvé et enlevé les corps de six personnes des décombres.