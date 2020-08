Telle est la conclusion à laquelle sont parvenus le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et le commissaire européen Oliver Vargei, rapporte News-Front.

Le dimanche 9 août, des élections présidentielles ont eu lieu en Biélorussie, à la suite desquelles Alexandre Loukachenko a gagné. Les pays occidentaux, pour lesquels le dirigeant biélorusse a longtemps été un obstacle, n’ont pas supporté les résultats du vote. Des émeutes pré-planifiées ont éclaté en Biélorussie la nuit dernière.

Les tentatives des forces de l’ordre pour garder la situation sous contrôle se sont transformées en affrontements avec les radicaux. Au total, environ 3 000 assaillants ont été arrêtés.

De leurs côtés, les médias occidentaux, qui couvrent activement les manifestations, se concentrent spécifiquement sur les actions des forces de l’ordre à l’égard des manifestants «pacifiques», comme cela a été le cas lors du coup d’État en Ukraine en 2014.

Pour le moment, le siège de Svetlana Tikhanovskaya, la chef de l’opposition pro-occidentale, a déjà annoncé qu’il se préparait à des manifestations prolongées visant à renverser le gouvernement. Les pays européens, quant à eux, sont du côté des manifestants.

«La nuit des élections a été marquée par une violence disproportionnée et inacceptable contre des manifestants pacifiques, entraînant la mort d’une personne et la blessure de plusieurs» , ont déclaré les deux responsables politiques européens dans un communiqué conjoint, avant de conclure : «Nous condamnons la violence et appelons à la libération immédiate de toutes les personnes arrêtés hier soir» .