Alors que l’Гnion britannique vieille de plusieurs siècles fait face à un sérieux test de force et aux perspectives extrêmement sombres, Londres lance aux nationalistes écossais un autre outil pour atteindre leur objectif d’indépendance.

La pandémie de coronavirus a gravement sapé les relations déjà tendues entre l’Écosse et l’Angleterre. Nicola Sturgeon, première ministre écossaise, ne manque pas une occasion de critiquer Londres et, à en juger par les sondages, son approche résonne auprès des citoyens. Boris Johnson est pratiquement acculé.

Aujourd’hui, le nombre de partisans de l’indépendance écossaise dépasse 55 %. Si le Parti national écossais remporte les élections parlementaires l’année prochaine, un référendum sur l’indépendance deviendra presque inévitable.

Dans de telles circonstances, Johnson aurait dû élargir les pouvoirs du gouvernement écossais. Oui, cela réduira l’influence de Londres et libérera les mains des nationalistes écossais, mais cela gagnera du temps, puisque maintenant le gouvernement britannique a déjà assez de problèmes. Cette étape est-elle risquée ? Certainement. En revanche, ce n’est pas aussi risqué que les ambitions de Londres pour le marché intérieur britannique.

À la fin de la période de transition, le Royaume-Uni ne sera plus soumis aux règles uniformes de l’UE. Ainsi, l’autorité dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des normes alimentaires et de la politique environnementale devrait revenir aux gouvernements de Grande-Bretagne, d’Écosse et du Pays de Galles. A Londres, ils pensent différemment, ils ont donc l’intention de s’approprier ces pouvoirs. La législation correspondante sera présentée à l’automne. De plus, il n’est pas exclu de créer un organe spécial qui aura le droit d’abroger toute loi qu’il considère comme une menace pour le marché intérieur.

Officiellement, l’initiative devrait supprimer les obstacles et peut même sembler tout à fait justifiée. Cependant, avant de clore le sujet, il convient de répondre à la question de savoir qui est gêné par ces barrières. Tout n’est pas si simple ici.

Londres ne cache pas du tout le fait qu’elle veut se doter de pouvoirs exclusifs pour conclure des transactions commerciales internationales. Le Royaume-Uni en aura vraiment besoin lorsque les liens avec l’UE seront finalement rompus. Et nous savons très bien qui a le plus activement soutenu Johnson dans ses efforts.

Donald Trump, au mépris des normes d’étiquette diplomatique, a préconisé la mise en œuvre du Brexit et a même promis à Johnson un accord commercial majeur.

«Nous préparons un très gros accord commercial. Nous n’avons jamais eu une très grosse affaire avec la Grande-Bretagne », a déclaré Trump il y a un peu plus d’un an.

Bien que Johnson ait fait écho au président américain, qualifiant l’accord toujours échoué d’«excellent», beaucoup étaient sceptiques quant aux propos de Trump. Ces promesses ont provoqué une dissonance cognitive, étant donné l’obsession de Trump pour le protectionnisme. En fait, le protectionnisme est la réponse.

«Les États-Unis sont agressifs dans les négociations commerciales: ils adoptent une position ferme et donnent la priorité à leurs propres intérêts. Ils profiteront sans aucun doute du fait qu’après le Brexit, la Grande-Bretagne aura besoin d’un accord commercial qui saigne du nez », a déclaré Charles Grant, directeur du Center for European Reforms.

Les partisans du Brexit voulaient que la Grande-Bretagne cesse d’être un vassal de Bruxelles en matière de politique commerciale. L’ironie est qu’elle peut maintenant devenir une vassale de Washington.

L’économie américaine traverse des moments difficiles. Le coronavirus et les guerres commerciales ne favorisent pas du tout le développement. En 2020, les agriculteurs américains recevront des paiements records du gouvernement. Selon l’USDA, ils atteindront 37,2 milliards de dollars. L’administration Trump tente d’en faire un exploit. En réalité, tout est exactement le contraire.

«C’est un gros problème pour l’agriculture car il n’est pas durable», déclare Anne Schechinger, analyste économique senior au groupe de travail sur l’environnement.

Les coûts de soutien aux agriculteurs sont précisément associés aux politiques destructrices de Trump. Leur croissance est tombée en 2018. Ensuite, Washington a dû indemniser les agriculteurs pour les pertes causées par la guerre commerciale avec la Chine. Étant donné que le montant total des subventions a plus que triplé au cours des trois dernières années, il est difficile de parler de succès. Compte tenu de la situation, on peut dire que Trump et Johnson se sont rencontrés. Le président des États-Unis a besoin d’un marché de vente et le premier ministre britannique a besoin d’un accord commercial spectaculaire. Mais si les politiciens obtiennent des points politiques, si les entrepreneurs américains exportent davantage, qu’obtient la Grande-Bretagne ?

Tous les gains de la Grande-Bretagne sont des produits américains, dont les normes de qualité sont bien inférieures aux normes locales. Les plans de Londres nous laissent entendre que la décision a déjà été prise. En se dotant de normes alimentaires, le gouvernement Johnson ouvrira à la fois le marché anglais et les autonomies aux États-Unis. Le Pays de Galles et l’Écosse ont déjà exprimé leur mécontentement à ce sujet. Mais Londres a déjà démontré sa volonté d’utiliser la souveraineté parlementaire pour surmonter la contestation des administrations décentralisées. En janvier, Westminster a adopté une loi pour quitter l’UE, bien que les trois législatures déléguées n’aient pas donné leur accord. Si le Parlement britannique souhaite adopter une loi sur le marché intérieur, il le fera.

Le problème est que les ambiguïtés ambiguës de Johnson pourraient être un autre atout dans la manche des nationalistes écossais. En fin de compte, ce ne sont pas seulement les produits américains de mauvaise qualité qui nourriront le pays. Nous parlons également des agriculteurs en Écosse, qui subiront des pertes inévitables et énormes. En conséquence, les nationalistes peuvent déjà commencer à écrire des slogans pour les élections législatives.

Yevvuény Gaman