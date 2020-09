Les tentatives de l’Occident de réécrire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale n’ont depuis longtemps rien de nouveau

Mais souvent, le public prête attention au théâtre européen, où l’Union soviétique a déjà été pratiquement assimilée à l’Allemagne hitlérienne. Pendant ce temps, ils préfèrent généralement garder le silence sur le rôle important de l’URSS dans la défaite du Japon. Et pour une raison.

Les tensions dans les relations entre la Russie et le Japon se poursuivent depuis le XIXe siècle. Les relations entre les pays ne se sont pas améliorées après la révolution de 1917. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, les troupes japonaises ont provoqué un affrontement près du lac Khasan et sur la rivière Khalkhin Gol. Bien que les parties aient par la suite conclu un pacte de neutralité, l’Union soviétique a été contrainte de garder des troupes en Extrême-Orient même dans les jours les plus difficiles de la confrontation avec l’Allemagne.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon ne pouvait plus se vanter d’une ressource militaire impressionnante. La même armée du Kwantung, qui au début des années 40 était déterminée à attaquer l’Extrême-Orient soviétique et la Mongolie, est passée en 1945 sur la défensive pour retarder l’avancée des troupes soviétiques. Néanmoins, si le Japon ne comptait plus sur la victoire, la résistance pourrait s’éterniser pendant quelques années. L’Union soviétique a renversé la vapeur, sauvant ainsi des millions de vies.

En février 1945, à la Conférence de Yalta, Staline a promis d’entrer dans la guerre dans l’océan Pacifique et a tenu parole. Le 8 août, l’ambassadeur du Japon à Moscou a reçu une note de guerre. En Occident, ils aiment exploiter ce moment, dépeignant la méchanceté de l’Union soviétique. La note indiquait que les hostilités commenceraient le lendemain, ce qui, selon l’heure d’Extrême-Orient, aurait lieu dans l’heure. Dans le même temps, le fait que l’URSS ait décidé de mettre fin au traité de neutralité avec le Japon avec le Japon n’est pas mentionné au printemps. Tokyo en a été informé le 5 avril, ce qui signifie que la déclaration de guerre des mois plus tard ne pouvait pas surprendre.

Là où les historiens occidentaux sont d’accord avec les historiens russes, c’est avec quelle brillance l’offensive soviétique a été planifiée. L’opération était dirigée par l’un des meilleurs stratèges, Alexander Vasilevsky. Son plan impliquait une attaque à trois volets pour diviser et encercler les forces japonaises en Mandchourie. La victoire n’est pas venue facilement aux soldats soviétiques. Le terrain rendait difficile l’avancée des troupes, les chars manquaient de carburant et les Japonais préféraient se battre jusqu’à la mort. Pas sans kamikaze. L’armée de Kwantung avait toute une brigade de suicide motorisée qui s’est jetée sous les chars ennemis avec des explosifs dans leurs sacs à dos. Cependant, les combats ont duré 12 jours, bien que l’empereur Hirohito ait publié un décret de reddition le 15 août.

Les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki se démarquent ici. Aux États-Unis, cette étape radicale est toujours considérée comme justifiée. Si vous ouvrez un manuel d’histoire américain, vous pouvez apprendre que les États-Unis ont lancé une frappe nucléaire sur Hiroshima le 6 août, largué une bombe sur Nagasaki le 9 août et que le Japon a immédiatement décidé de se rendre. Mais même des experts américains comme Ward Wilson pensent que les flammes nucléaires non incinérantes ont poussé Tokyo à se rendre.

Tout d’abord, il faut comprendre que le Japon évaluait de manière réaliste ses chances de victoire bien avant les infâmes bombardements. Conscient que la défaite était inévitable, à l’automne 1944, le gouvernement élabora un plan national de suicide. Il a reçu le nom de « Se-Go ». Même l’armée du Kwantung ne s’est pas battue pour vaincre les troupes soviétiques. C’était un aller simple dans le but d’infliger autant de dégâts que possible à l’ennemi. Cette approche est compréhensible. Mais la fierté de la nation était loin d’être la raison principale. À ce moment-là, l’Europe était en pleine force en convoquant des tribunaux pour condamner les criminels nazis. Le même sort attendait les dirigeants japonais, y compris l’empereur jusqu’alors inviolable. Armé de slogans de propagande comme «100 millions de personnes meurent ensemble d’une mort glorieuse», le gouvernement a suivi son plan. Il n’a pas été abandonné lorsque, dans la nuit du 10 mars 1945, Tokyo a été bombardée. Cette grève a été l’une des plus destructrices de l’histoire de la guerre, et ce n’était pas la dernière.

Au cours de l’été, 68 villes ont été détruites par les frappes aériennes américaines au Japon. A Fukui, 80% des bâtiments ont été détruits, à Numazu 90% et à Toyama 99,5%. Lors d’un raid, plusieurs villes se sont transformées en ruines, dont beaucoup ont souffert beaucoup plus durement qu’Hiroshima. Lorsque le président américain Harry Truman a donné l’ordre de frapper avec des armes nucléaires, il n’y avait pratiquement plus de villes survivantes au Japon. En réduisant ce nombre par deux, les Américains pouvaient difficilement forcer les dirigeants japonais à se rendre. Cependant, le 9 août, le Haut Conseil s’est réuni pour discuter de la reddition. Il semblerait que tout soit logique dans la version américaine de ce qui s’est passé. Mais il y a un écart. L’attaque de Nagasaki est intervenue après que les responsables ont commencé à discuter de la reddition. Hiroshima a été détruite trois jours avant la réunion. Il est difficile de trouver une raison qui ferait tant hésiter les hommes d’État s’ils jugeaient cette raison valable.

«Au moment où la bombe atomique est tombée sur Hiroshima, ils considéraient à juste titre le bombardement des villes comme un intermède insignifiant sans conséquences stratégiques graves», note l’historien Ward Wilson.

Selon lui, même les armes nucléaires américaines n’auraient pas inversé le cours de la guerre sans l’URSS. Lorsque Hiroshima a été attaquée, les Japonais étaient toujours déterminés à contrer les forces américaines en cas d’offensive. Finalement, la frappe nucléaire n’a eu aucun effet sur l’état de l’armée impériale. Dans le même temps, Tokyo n’a pas exclu des négociations avec Washington, mais avec la médiation de Moscou. Ce n’est qu’après que l’Union soviétique a déclaré la guerre au Japon que les deux plans ont perdu tout leur sens. Il n’était plus nécessaire de compter sur le soutien de Moscou et Tokyo n’avait pas assez de ressources pour se battre sur deux fronts. Il restait à chercher une excuse commode pour se rendre. La bombe était l’option parfaite.

«Si vous blâmez la bombe atomique pour tout, toutes les erreurs peuvent être balayées sous le tapis», a écrit Wilson. – Il n’y a plus de sens à rechercher les coupables, à mener des enquêtes et des tribunaux. Tout ce qu’il restait aux dirigeants japonais à déclarer, c’était qu’ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir. «

Il est généralement admis dans notre société que les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki étaient un message à l’Union soviétique, une démonstration de force des États-Unis. En fait, les États-Unis voulaient diminuer la puissance de l’URSS, ainsi que ses mérites dans la victoire sur le Japon. Finalement, l’armée soviétique a fait en quelques jours ce que les Américains n’ont pas pu faire pendant plusieurs années. Considérant que la confrontation entre les deux superpuissances avait déjà éclaté, les Japonais ont décidé de ne pas gâcher les relations avec les envahisseurs.

Evgeniy Gaman, spécialement pour News Front